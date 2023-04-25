Пиар-менеджер певицы Натальи Власовой сообщил, что она находится в реанимации

Москва, , 12:55 — REGNUM Певица и автор хита «Я у твоих ног» Наталия Власова находится в реанимации без сознания, её намерены ввести в медикаментозную кому. Об этом сообщил пиар-менеджер артистки Андрей Карпов.

Наталия Власова. Кадр из видео с канала: Наталия Власова — Лучшие песни

«Наталия действительно в больнице. Попала в реанимацию, проблемы с сердцем», — приводит его слова «Газета. Ru».

Карпов добавил, что в настоящее время медики и мать певицы принимают решение, будут ли вводить артистку в искусственную кому.

«Наташа лежит без сознания до сих пор», — добавил он.

По информации СМИ, ранее Власова потеряла сознание в ходе выступления на корпоративе в Москве.

Как передавало ИА REGNUM, сын певицы Валерии Арсений оказался под капельницей из-за отравления. Парень признался, что отравился морепродуктами так, что потребовалась помощь врачей. Он опубликовал фото с капельницей.

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