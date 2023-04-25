Песков: решения об эвакуации россиян из Судана пока нет

Москва, , 12:49 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможной эвакуации граждан РФ из Судана.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Внимательно отслеживаем ситуацию, ведутся круглосуточные консультации», — сказал представитель Кремля, добавив, что окончательное решение пока не принималось.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт между Вооружёнными силами Судана и Силами быстрого реагирования (СБР) начался 15 апреля в результате возникших между их лидерами разногласий. На фоне боестолкновений в Судане практически полностью стал недоступен выход в интернет.

25 апреля стороны объявили трёхдневное перемирие. Представители суданской армии и СБР заявили о готовности к сотрудничеству и созданию условий для безопасной эвакуации иностранных граждан и дипмиссий.