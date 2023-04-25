Орешкин: реальные зарплаты в апреле вырастут на 10% в годовом выражении

Москва, , 12:44 — REGNUM В России реальные зарплаты по итогам апреля вырастут на 10% в годовом выражении, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

Максим Орешкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В этом году у нас уже ожидается очень серьезный рост реальных заработных плат: по итогам апреля он должен составить порядка 10% к уровню прошлого года», — сказал он, выступая на марафоне «Знание. Первые».

По его словам, экономика страны «должна шаг за шагом переходить, и учиться, и работать в условиях высоких заработных плат».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что по итогам апреля 2023 года ВВП России прибавит в реальном выражении. Прогноз социально-экономического развития России улучшен правительством благодаря позитивной статистике, отметил глава государства.

Кроме того, во время общения с рабочими завода «Тулажелдормаш» Путин заявил, что реальные зарплаты в России в 2023 году должны вырасти на 3–5%, уровень реальных располагаемых доходов — на 2–3%. Рост доходов населения — первостепенная задача государства, подчеркнул президент.