Москва, 25 апреля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Неизвестный намеревался пронести гранату на станцию «Лермонтовский проспект» в метро Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

Maks Portal Боевая граната

По его информации, граната была обнаружена в ходе досмотра багажа мужчины. Её высветили в приборе для досмотра.

Уточняется, что в настоящее время данная станция метро закрыта на выход и вход, угрозы пассажирам нет. Ожидается прибытие кинологов.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля в поезде на станции московского метро «Электрозаводская» Арбатско-покровской линии произошло задымление. Отмечается, что произошло короткое замыкание под четвёртым вагоном без последующего горения. Линия была обесточена, движение в центр был временно остановлено.

Ранее мужчина остался жив после падения на рельсы под прибывающий поезд на станции метро «Молодежная» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Его удалось оперативно достать, он остался жив.