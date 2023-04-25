Ставрополь, 25 апреля, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Отец троих малолетних детей контрактник Виталий Маткин проведёт 5,5 года в колонии общего режима за самовольное оставление военной части в период мобилизации. Соответствующий приговор Ставропольского гарнизонного военного суда вступил в силу, пишет 25 апреля издание «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Маткин заключил контракт на военную службу 27 июля 2022 года. Он служил в Североморске машинистом команды непотопления в береговой части.

26 сентября командование разрешило контрактнику убыть из расположения воинской части до 15 часов, но Маткин в часть не вернулся. По мнению СКР, контрактник решил «уклониться от прохождения военной службы». Сначала он уехал к семье в Рязань, а затем — в Ставрополь, где у Маткиных была квартира.

Мужчина стал зарабатывать частным извозом. Сотрудники ГИБДД остановили его 15 декабря в Невинномысске, после чего выяснилось, что военнослужащий Маткин находится в розыске из-за самовольного оставления части. Свою вину Маткин признал.

Адвокаты отмечают, что с Маткиным должны были расторгнуть контракт, так как он не прошёл испытательный срок. Кроме того, суд не учёл, что на иждивении мужчины находятся трое детей и неработающая супруга. Прежде Маткин был сотрудником УФСИН, к уголовной ответственности не привлекался.

Тем не менее при рассмотрении апелляции приговор Маткину по ч. 5 ст. 337 УК РФ был оставлен без изменения.

Ранее Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии мобилизованного военнослужащего, который самовольно оставил войсковую часть.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Верховный суд России разъяснил, что за сдачу в плен при возможности сопротивления полагается до десяти лет лишения свободы. Также разъяснена разница между самовольным уходом из части и дезертирством. В первом случае военнослужащий на время уклоняется от исполнения своих обязанностей, во втором — намерен полностью бросить службу.