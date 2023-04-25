Санкт-Петербург, 25 апреля, 2023, 12:20 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге после тяжелой болезни в возрасте 78 лет ушёл из жизни народный артист России Геннадий Богачёв, сообщили 25 апреля в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова.

Геннадий Богачев. Кадр из видео с канала: Легенды дубляжа.

«Это очень печальное известие для нашего театра, и мы приносим самые искренние соболезнования родным и близким Геннадия Петровича, всем, кто его знал и любил», — сообщили в пресс-службе.

Всю свою профессиональную жизнь Богачёв посвятил БДТ. В 1969 году, сразу после выпуска из Ленинградского театрального института, он был принят в труппу Георгием Товстоноговым.

Среди его знаменитых работ — роли в спектаклях «Ханума», «Пиквикский клуб», «Ревизор», «Волки и овцы», «На дне».

Народную славу Богачёву принесли роли в кинокартинах «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Агент национальной безопасности», «Мастер и Маргарита».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля ушёл из жизни народный артист России, хореограф, основатель, художественный руководитель и главный балетмейстер театра «Кремлёвский балет» Андрей Петров, ему было 77 лет.