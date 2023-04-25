Вашингтон, , 12:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин является одним из величайших людей текущего столетия, заявил бывший офицер разведки Соединённых Штатов Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U. S. Tour of Duty.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Когда люди будут оценивать историю этого века, одно имя будет возвышаться над всеми, и это имя — Владимир Путин», — сказал бывший военный, назвав российского лидера одним из величайших людей столетия.

Американец убеждён, что Владимиру Владимировичу удалось спасти Россию после «смутных» девяностых. По его словам, президент России «говорит истину и находится на правильной стороне истории».

Риттер добавил, что благодаря Путину Российская Федерация находится на нынешнем мировом уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, коррупция на Украине может стать поводом для отказа от любого вида поддержки со стороны западных стран. По мнению Риттера, попытки Евросоюза разрешить ситуацию с украинским зерном, угодив обеим сторонам, не увенчаются успехом из-за нескончаемой коррупции на Украине.