Москва, , 12:17 — REGNUM Пожар произошёл в здании Российской академии адвокатуры в Малом Полуярославском переулке в Москве. Об этом 25 апреля сообщил источник ИА REGNUM.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его информации, возгорание произошло на четвёртом этаже, там люди заблокированы и просят о помощи. Идёт дым.

Отмечается, что свидетели слышали звуки, похожие на взрывы. В настоящее время идёт эвакуация здания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВГТРК получило по почте сообщение о минировании здания на улице Правды в Москве. Сотрудники полиции и Росгвардии находятся на месте и проводят расследование.