Помощник президента РФ Орешкин: Китай опередил Евросоюз по объёму торговли с Россией

Москва, , 12:11 — REGNUM Китай опередил Евросоюз по объёму торговли с Россией. Об этом 25 апреля заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на марафоне «Знание. Первые».

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас новым ключевым торговым партнёром стал Китай. Он обошёл Европейский союз, и сотрудничество продолжает развиваться довольно активно», — сказал Орешкин.

Он отметил, что одним из ключевых документов, который подписали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита китайского лидера в Москву, был план развития ключевых направлений сотрудничества двух стран до 2030 года.

По словам Орешкина, Россия и Китай будут синхронизировать свои долгосрочные планы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что рубль и юань уже заменяют доллар в расчётах. По его словам, в торговле между Россией и Китаем уже более 70% расчётов проводится в национальных валютах, в то время как ещё «год-два назад» этот показатель не превышал 30%.