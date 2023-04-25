Москва, , 12:10 — REGNUM ВГТРК получило по почте сообщение о минировании здания на улице Правды в Москве, сообщает источник ИА REGNUM.

Росгвардия © Пресс-служба управления Росгвардии по Московской области

Сотрудники полиции и Росгвардии находятся на месте и проводят расследование.

30 марта в Лефортовский суд Москвы поступило сообщение об угрозе взрыва. В этот день в суде должны были рассматривать ходатайство в отношении сотрудника Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного и впоследствии арестованного за шпионаж. Посетителей и сотрудников суда эвакуировали, угроза не подтвердилась.

14 февраля 2023 года сообщение об угрозе взрыва поступило в московский Большой театр. На место выехали кинологи, в здании на Театральной площади провели проверку без эвакуации сотрудников и посетителей. Угроза не подтвердилась.