Красную площадь закроют для посетителей с 27 апреля по 10 мая

Москва, , 12:05 — REGNUM Красная площадь в Москве будет закрыта для посетителей с 27 апреля по 10 мая, сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО).

Красная площадь. Москва Valerii Tkachenko

«С 27 апреля по 10 мая 2023 года Красная площадь будет закрыта для посещения», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Красная площадь будет закрыта для посетителей в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин выступит с речью на параде Победы на Красной Площади в Москве 9 мая.

Лидеров иностранных государств в этом году на парад не приглашали. На параде из лидеров иностранных государств будет присутствовать только президент Киргизии Садыр Жапаров, который в эти дни будет находиться с визитом в Москве.