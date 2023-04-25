Москва, 25 апреля, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Красная площадь в Москве будет закрыта для посетителей с 27 апреля по 10 мая, сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО).

Valerii Tkachenko Красная площадь. Москва

«С 27 апреля по 10 мая 2023 года Красная площадь будет закрыта для посещения», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Красная площадь будет закрыта для посетителей в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин выступит с речью на параде Победы на Красной Площади в Москве 9 мая.

Лидеров иностранных государств в этом году на парад не приглашали. На параде из лидеров иностранных государств будет присутствовать только президент Киргизии Садыр Жапаров, который в эти дни будет находиться с визитом в Москве.

Также отметим, что организаторы приняли решение расширить в этом году форматы «Бессмертного полка». В шествии можно будет принять участие «как онлайн, так и офлайн».