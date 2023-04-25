Замруководитель Совбеза Медведев: угроза нового раздела Европы сегодня реально существует

Москва, , 12:06 — REGNUM В настоящее время существует угроза раздела Европы. Об этом в ходе марафона «Знание» заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Новый раздел Европы. Вот чего по-настоящему боятся европейцы», — сказал политик, отметив реальность этой угрозы.

По мнению Медведева, ставки в этом случае будут выше, оружие мощнее, а возможных жертв намного больше, чем в прежних конфликтах.

Ранее замруководителя Совбеза России отметил, что страны Евросоюза могут вернуться к использованию национальных валют из-за утраты евро роли универсального платёжного средства. Политик добавил, что возврат к использованию национальных валют обязательно повлияет на деятельность крупнейших структур Европы, поскольку это внесёт путаницу в расчёты, создаст непредвиденные расходы и проблемы на международном уровне.