Москва, 25 апреля, 2023, 12:03 — ИА Регнум. В США вынашивают планы поделить Россию на Соединенные Штаты Сибири и другие отдельные страны и управлять ими. Такое заявление сделал 25 апреля замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание».

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

По его словам, вокруг комитета по безопасности в Европе при администрации президента США «тусуются» очень разные люди, в том числе беглые граждане РФ. Запред Совбеза назвал их отщепенцами, которые покинули страну под страхом уголовной ответственности или по каким-то другим причинам, заявив, что они в США рисуют карты, как будет выглядеть Россия в будущем, когда в ней рухнет нынешний политический режим и придут новые хозяева.

«Тогда будут отдельные территории: Соединенные Штаты Сибири, как вам ямало-ненецкая и тюменская республики? Поэтому задача нехитрая: поделить всё на части и управлять», — сказал он, подчеркнув, что задача России — сделать всё, чтобы этот сценарий даже теоретически не мог реализоваться.

Также Медведев отметил, что задача России — сделать всё, чтобы этот сценарий даже теоретически не мог реализоваться.

Как передавало ИА REGNUM, замруководителя Совбеза также предупредил, что современный мир болен и, вероятно, стоит на пороге новой мировой войны. При этом, по словам Медведева, «избежать её пока ещё можно.