Москва, 25 апреля, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Россия заявила послу Молдавии Лилиану Дарию решительный протест из-за высылки сотрудника посольства РФ и объявила об ответных мерах, говорится в сообщении на сайте МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

«Российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в России», — сообщили в министерстве.

Также нескольким официальным представителям Молдавии закрыли въезд в Россию в ответ на их регулярные антироссийские заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в Молдавии объяснили выдворение российского дипломата из страны. Объявление российского дипломата персоной нон грата министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии объяснило Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях.

Молдавия выдворяет из страны сотрудника посольства России, обосновав решение инцидентом с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.