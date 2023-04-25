Историк Нарочницкая рассказала, что Крым Украине передали, грубо нарушив конституционные нормы СССР

Москва, , 11:50 — REGNUM Решение о передаче Крыма Украинской ССР было принято с нарушениями советского законодательства и пренебрежением к конституционным нормам СССР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля заявила Наталья Нарочницкая, историк, политолог и бывший член Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Так она прокомментировала инициативу главы крымского парламента Владимира Константинова признать нелегитимным решение о передаче Крыма Украинской ССР из РСФСР в 1954 году.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это было принято с нарушениями самого законодательства СССР, конституция которого требовала совсем иных процедур, — согласилась Нарочницкая. — Это, в частности, упоминалось в решениях расстрелянного Верховного Совета от мая 1993 года. Более того, Севастополь вообще не передавался вместе с Крымом. Тут я могу голову на отсечение дать. И вот почему — Указом 1949 года Севастополь был выведен из состава Крымской области и сделан городом республиканского подчинения РСФСР. Потому что Севастополь — это стратегическая база и военно-морская твердыня Советского Союза, и управлялась она, разумеется, не из Киева, а из центра. И когда комиссия Верховного Совета пыталась определить, когда же Севастополь стал украинским, то выяснилось, что во время передачи Крыма в 1954 году Указ 1949 года о выводе Севастополя из Крымской области не отменялся».

Как уточнила Нарочницкая, оказалось, что потом, в 1960-е годы, всё было устроено какими-то подзаконными актами, со ссылкой на то, что, «мол, партийные взносы неудобно платить».

«То есть процедурные нарушения — это факт. Считается, что это было сделано к юбилею воссоединения Украины с Россией. Кроме того, сказалось личное желание первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, которого поддержали другие партийные лидеры, ощущавшие свою близость к Украине. В итоге переход Крыма в состав УССР произошёл с грубыми нарушениями и пренебрежением к внутреннему праву и конституционным нормам», — сказала историк.

В то же время она заметила, что в отмене решения о передаче Крыма в состав УССР в настоящее время нет необходимости.

«Комментировать значимость какого-то акта даже в юридически другой фазе существования государства всегда можно, но Крым уже принят в состав России. Об этом надо писать статьи и научные работы, но в отмене решения о передаче Крыма Украинской ССР нет необходимости. Историческая несправедливость исправлена самим фактом возвращения Крыма в состав России», — подытожила Нарочницкая.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов назвал нелегитимной передачу Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году и призвал отменить соответствующее решение советских властей. По его словам, такая точка зрения подтверждается результатами юридической экспертизы, которая установила нелегитимность того, что произошло в 1954 году. До этого с аналогичными призывами выступал депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»).