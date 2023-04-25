Вашингтон, 25 апреля, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский использует ситуацию вокруг возможного контрнаступления ВСУ для вовлечения НАТО в конфликт и его расширения. Такое мнение высказал подполковник Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Тони Шаффер YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По мнению офицера, Зеленский пытается заставить Запад оказывать большую поддержку для достижения своих целей, для продолжения и расширения конфликта, пытается добиться непосредственно вмешательства НАТО.

«Именно на это рассчитывают украинцы — на прямое участие НАТО в продолжении войны», — отметил офицер.

Военный высказал мнение о том, что Зеленский использует тактику «беспомощной барышни», он постоянно говорит о нехватке вооружений, пытаясь вынудить Запад выделять Киеву ещё больше поддержки, заставить Североатлантический альянс напрямую принять участие в конфликте.

Как передавало ИА REGNUM, по словам военного эксперта, политолога, директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, члена Российского совета по международным делам Василия Кашина, если страны Запада, и в первую очередь США, поймут, что Украина уже не может улучшить своё территориальное положение военным путём, то они будут добиваться скорейшего заключения перемирия без какого-либо политического урегулирования.

По его словам, для Запада украинская территориальная целостность не является принципиально важным вопросом. Скорее, принципиально важно, чтобы Украина уцелела в качестве враждебного России государства, сохранив при этом свои основные центры и жизнеспособность, чтобы дальше её можно было накачивать вооружениями и использовать в антироссийской политике.

По мнению экспертов The New York Times, «окно поддержки» Киева, которое обеспечивается для успехов в борьбе с РФ, не может оставаться открытым постоянно. Эксперты убеждены: США хотят решающей победы ВСУ, и если её не случится, поддержка Киева со стороны заокеанского союзника может уменьшиться. Издание отмечает, что ВСУ сталкиваются с большим количеством проблем, например связанных с тем, что жестокие бои под Артёмовском опустошили их запасы боеприпасов и живой силы.