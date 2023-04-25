Мытищи, Московская область, , 11:36 — REGNUM Бывший заместитель главы администрации подмосковных Мытищ арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

Мошенник Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР

Как полагает следствие, с мая по июль 2020 года чиновник использовал подконтрольную организацию для заключения договоров на строительно-монтажные работы, которые в итоге не были выполнены.

На основе подписанных актов из бюджета было выплачено более 1 млн рублей. Обвинение бывшему чиновнику было предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи СК Российской Федерации задержали подозреваемого в мошенничестве начальника департамента по культуре Томской области. Сумма похищенных средств составила по меньшей мере 900 тысяч рублей.