Москва, , 11:34 — REGNUM В 2023 году в России будет введено в эксплуатацию 14 объектов аэродромной инфраструктуры. Это модернизированные объекты аэродромов в населённых пунктах Большое Савино, Вилюйск, Воронеж, Елизово, Киров, Орёл, Певек, Сеймчан, Томск, Усть-Камчатск, Усть-Нера, Чара, Черский, Якутск.

Новосибирск. В аэропорту Толмачево открыт новый пассажирский терминал tolmachevo.ru

Работы ведутся по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры», который реализуется с 2019 года. Причем темпы увеличиваются. Если за первые четыре года введен в строй 21 объект, то общее количество обновленных объектов аэродромной инфраструктуры в 2024 году достигнет 52.

«Только с 2019 года в рамках нацпроекта модернизирована аэродромная инфраструктура 19 аэропортов в 11 регионах страны, в том числе работы в 8 аэропортах в 5 субъектах завершены в 2022 году. Это взлётно-посадочные полосы, рулёжные дорожки, места стоянок для самолётов, служебно-пассажирские здания, контрольно-пропускные пункты и другие объекты, — сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. — Важно, что также есть аэропорты, которые возведены или реконструированы с привлечением средств инвесторов, и это тоже большой вклад в развитие регионов».

Один из недавних примеров обновления инфраструктуры — открытие нового терминала в новосибирском аэропорту «Толмачёво» — крупнейшем транспортном узле Сибири. Его площадь составила 58 тысяч квадратных метров. Строительство по проекту известного российского архитектора Сергея Кузнецова велось 2,5 года. Высота сводов терминала сравнима с высотой 10-этажного дома. Конструкцию подпирают футуристичные колонны, по виду напоминающие турбины самолета.

«У меня и у моей команды была задача сделать такой аэропорт, который будет не просто символом города. Это должен быть аэропорт, который будет вызывать у людей желание постоянно возвращаться в Новосибирск. И уже сейчас можно точно сказать, что желание возвращаться в этот аэропорт будет», — подчеркнул главный архитектор Москвы и автор проекта аэропорта Сергей Кузнецов.

Через «Толмачево» за год проходит почти 8 млн пассажиров, 3 млн из них — транзитные. В новом терминале шесть телескопических выходов к самолетам. Специально для самолётов построен перрон — сложнейшее технологическое сооружение. Его основание от уровня бетона до нижней подложки составляет два метра. Всё это сделано для того, чтобы в Новосибирске смогли садиться тяжёлые и сверхтяжёлые самолёты, в том числе и грузовые.

«Для иностранцев, впервые прилетающих в Россию, новосибирский аэропорт — первое впечатление о нашей стране. Рейс через Новосибирск остаётся самым быстрым и самым доступным маршрутом, которым человек с Дальнего Востока может перелететь в Европу и Центральную Азию. Новосибирск по объёму трансферных пассажиров — крупнейший аэропорт России», — пояснил председатель совета директоров холдинга «Новапорт» Роман Троценко.

Макет самолёта в новом пассажирском терминале аэропорта Толмачёво tolmachevo.ru

«Новый терминал должен стать украшением Новосибирска и связующим звеном между Западом и Востоком России. Будет приятно улетать в следующее путешествие из него», — отметил новосибирский блогер Дмитрий Кондратьев.

В конце 2022 года обновлённый аэропорт Великого Устюга встретил первый самолёт — «Сухой Суперджет 100». В рамках реконструкции в аэропорту появилась удлинённая с 1300 до 1799 м взлётно-посадочная полоса, а также — водосточно-дренажная система и новое светосигнальное оборудование.

«Четыре года не летали сюда самолеты, а теперь вотчина Деда Мороза вернула себе статус авиационной резиденции любимого сказочного героя», — отметил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

«Узнала, что в Великий Устюг теперь летают самолеты, на которых комфортно и быстро можно добраться до родины Деда Мороза. Так мы осуществили мечту дочери», — поделилась одна из первых пассажирок Екатерина.

В 2023 году будет завершена реконструкция четырех аэропортов в Якутии: Вилюйск, Усть-Нера, Черский и Якутск. В первых трех планируется реконструировать аэродромную инфраструктуру, в частности ВПП, перроны и рулёжные дорожки. Будут построены новые насосные станции, склады и производственные здания, автодороги, объекты энергетического хозяйства, резервуары для хранения горюче-смазочных материалов и др. В аэропорту Якутска будут завершены работы по реконструкции взлётно-посадочной полосы.

«Мы сделали всё, чтобы реконструкция не прекращала авиаперевозки. Это практически как операция на открытом сердце», — сравнил директор по производству Якутского аэропорта Александр Тертыченко. В планах — реконструкция международного терминала по последнему слову техники. «Это будет современный хорошо оснащенный терминал с телетрапами», — пояснил Александр Тертыченко.

В аэропорту Оренбурга реконструкцию ВПП завершили в рекордно короткие сроки — за три с половиной месяца. В этом году работа продолжится, в планах — реконструкция рулежной дорожки, площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, линий связи и управления, строительство нового терминала и пр.

Стартовала реконструкция аэропорта в Грозном. В ближайшие два года будет создана инфраструктура для обслуживания самолетов и построена новая ВПП длиной 3,2 км. Она спроектирована с учетом сейсмических норм и даст возможность принимать воздушные суда любого типа даже в сложных метеоусловиях. Это важный для региона проект, который в перспективе увеличит пассажиропоток как минимум до 1,2 миллиона человек ежегодно. А в общей сложности аэропорт сможет обслужить и полтора миллиона человек.

«Реализация проекта позволит активно развивать новые авиалинии в республике, станет новым импульсом дальнейшего развития в нашем регионе. Новый аэровокзал будет иметь высокую пропускную способность, и в год объект сможет обслуживать до 1,5 млн пассажиров», — сообщил глава правительства Чечни Муслим Хучиев.

Модернизация аэропортов напрямую влияет на развитие новых региональных маршрутов, повышение транспортной доступности и связанности городов, развитие внутреннего туризма — всё это придаёт дополнительный импульс социально-экономическому преобразованию территорий, позитивно влияет на создание новых рабочих мест. При этом развитие услуг воздушного транспорта диктует новые требования по их безопасности, обеспечению комфорта пассажиров, улучшению условий труда сотрудников аэропортов.

Как сообщало REGNUM, национальный проект «Модернизация транспортной инфраструктуры», инициированный российским президентом Владимиром Путиным, стартовал в 2019 году. Благодаря нацпроекту развивается транспортная система всей страны — это автомагистрали, морские порты и железнодорожные подходы к ним, Северный морской путь, БАМ и Транссиб, региональные аэропорты. Все эти важные объекты обеспечивают связанность российских территорий, чтобы пассажиры могли безопаснее и быстрее перемещаться по стране, а бизнес — проще и дешевле выстраивать логистику грузоперевозок.