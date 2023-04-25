Москва, , 11:25 — REGNUM Доходы работающих за границей российских блогеров и размещающих контент на иностранных платформах, в том числе YouTube, могут обложить НДФЛ, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение осведомленного источника.

Интернет Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что соответствующую инициативу разработали в Министерстве финансов.

Там намерены ввести НДФЛ на полученные из России доходы блогеров. Накануне документ внесли в Госдуму. Поправки предполагается внести в ст. 208 Налогового кодекса (доходы от источников в Российской Федерации и доходы от источников за ее пределами).

В соответствии с законопроектом, если при выполнении работ используют российские домены, сетевые адреса или серверы, то доходы обложат налогом при соблюдении хотя бы одного из трёх условий.

Как сообщало ИА REGNUM, правительством России в Госдуму внесён законопроект, обязывающий российские компании в некоторых случаях взимать НДФЛ в размере 30% с выплат в пользу уехавших за рубеж работников после утраты ими российского налогового резидентства.

в Минфине пояснили, что поправки в законодательство о применении ставки НДФЛ в 30% при дистанционной работе в российском сегменте интернета не затронут сотрудников с трудовыми договорами. Работа над законопроектом ещё не завершена, он дорабатывается на площадке правительства, добавили в ведомстве.