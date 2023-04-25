Москва, , 11:18 — REGNUM «Тихий раздел» Украины Польшей и другими государствами лучше, чем вступление Киева в НАТО либо мировая война. Такое мнение 25 апреля высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе выступления перед участниками марафона «Знание».

Раздел Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Лучше такой тихий раздел, чем Украина в НАТО или мировая война», — сказал он.

Политик добавил, что злоба, жадность, амбиции и ненависть зачастую сильнее здравого смысла. Он отметил, что Польша и Венгрия с Румынией не первый десяток лет мечтают забрать себе западные территории Украины.

Зампред Совета Безопасности России пояснил, что руководители Польши ведут разговоры с властями Украины о создании конфедерации, «а отсюда недалеко и до унии, как это когда-то было».

По его мнению, Польша и другие государства планируют реализовать эти замыслы как можно скорее, «пока не закрылось окно возможностей», пока Россия и представители коллективного Запада не достигли принципиальных договоренностей.

«Многие украинцы, что очевидно, не хотят возвращаться в Польшу или к возврату в польское государство не проявляют желания, потому что слишком сильна историческая память о том, как с ними в этой стране обращались. Прямо скажем, как с рабами, как со скотом», — напомнил Медведев, добавив, что в настоящее время отношение к беженцам и работникам с Украины в Польше «не намного лучше».

Как передавало ИА REGNUM, по словам Медведева, современный мир болен и, вероятно, стоит на пороге новой мировой войны, избежать её пока ещё можно. Медведев добавил, что войны всегда происходят после распада империй. Но после распада Советского Союза войны удавалось избегать почти три десятилетия.

Он также заявил, что Запад не готов к равноправному партнёрству с Россией. Политик добавил, что разговоры о зелёной экономике выглядят лукавством в условиях, когда на повестке дня стоит цель сохранения человечества.

Ранее Медведев назвал Польшу «бесконечно враждебной» для России. Зампред Совбеза также подчеркнул, что «Польша — не ровня России и никогда ей не будет». Он отмечал, что власти Польши вновь грезят идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной и восстановления Речи Посполитой «от моря до моря». По его словам, не имея «интеллектуальных сил для создания жизнеспособного образа будущего», Варшава «черпает вдохновение из карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в её составе».

Ранее издание Business Insider Polska сообщало о начале разработки плана польскими властями и подготовке к вооружённому противостоянию с Россией за Львов который является объектом притязаний Варшавы.