СБУ вновь заявила об аресте активов жены Виктора Медведчука

Киев, , 11:16 — REGNUM Суд арестовал активы жены оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Об этом 25 апреля сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

Супруга украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко © Алексей Голенищев/ТАСС

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале, суд арестовал права Марченко в акционерном обществе «Запорожский завод ферросплавов». Общая стоимость заблокированных активов составила свыше 1 млрд гривен (~$27 млн).

Завод расположен в городе Запорожье, который в настоящее время находится под контролем Киева. Уточняется, что суд арестовал 13,7% акций предприятия, являющегося монопольным производителем металлического марганца на Украине. Согласно утверждениям СБУ, Марченко владеет этими акциями через четыре офшорных компании.

В украинском ведомстве напомнили, что уже арестовывали имущество, которое, по данным следствия, принадлежит супруге оппозиционного политика. Общая сумма арестованного имущества составляет около $163 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Оксану Марченко обвинили в финансировании российских правоохранительных органов. Тогда суд арестовал имущество на сумму свыше $151 млн. В апреле её объявили в розыск на Украине.