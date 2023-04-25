«Ъ»: Минцифры может обязать ретейлеров устанавливать российские ОС на компьютеры

Москва, , 11:11 — REGNUM Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует обязать продавцов техники предустанавливать на персональные компьютеры и ноутбуки российские операционные системы, передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

it Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что это может помочь избежать проблем с безопасностью поставляемых по параллельному импорту устройств на Windows, не получающих обновления.

«Российская операционная система должна стать дополнительной. Документ может быть внесен в правительство в этом квартале», — отметил источник.

Вместе с тем в торговых сетях подчеркнули, что такая практика может сказаться на ценах на компьютеры и ноутбуки.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте прошлого года Microsoft объявила о решение уйти с российского рынка. В июне корпорация запретила пользователям из России скачивать со своего сайта пакеты Windows 10 и Windows 11, а также программу для их обновления Media Creation Tool. В конце сентября Microsoft заблокировала на территории России обновление для Windows 11.

В декабре корпорация Microsoft восстановила доступ жителям России к скачиванию своей операционной системы Windows, отменив ранее введенные ограничения.