Москва, 25 апреля, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Первый ресторан Rostic’s открылся на месте бывшего KFC возле станции метро «Маяковская» в Москве. Ожидается, что около 100 ресторанов KFC начнут работать под этим брендом до конца лета.

Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC Мужчина у ресторана быстрого питания Rostic’s на месте бывшего ресторана KFC на Триумфальной площади. Москва

В меню ресторанов Rostic’s не будет названий «Твистер» и «Боксмастер», так как они закреплены за владельцем бренда KFC компанией Yum! Brands. Вместо этих позиций появятся новые названия «Шеф-ролл» и «Ростмастер», отмечает РБК.

Ребрендинг ресторанов был одним из условий сделки между Yum! Brands и компанией «Смарт Сервис», закрытой ранее в апреле. Новые владельцы ресторанов — удмуртские предприниматели Константин Котов и Андрей Осколков.

«Смарт Сервис» получил в рамках сделки права на торговую марку Rostic’s, которая принадлежала Yum! Brands. Теперь эта сеть будет развиваться вместо KFC, а прежний бренд постепенно покинет российский рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Yum! Brands в марте 2022 года объявила, что приостанавливает инвестиции и развитие в России, а также закрывает рестораны KFC в связи с началом на Украине российской спецоперации. В России на тот момент работало более 1100 заведений KFC. Компания владела только 66 заведениями, остальные точки развивали по франшизе её местные партнёры. Позднее было объявлено, что бизнес в России перейдёт к компании «Смарт Сервис».