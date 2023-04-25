Москва, , 11:01 — REGNUM Тихий раздел Украины Польшей и рядом других стран лучше, чем вступление Киева в Североатлантический альянс или мировая война, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Территориальная целостность Украины Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Лучше такой тихий раздел, чем Украина в НАТО или мировая война. Жадность и злоба, ненависть, амбиции часто сильнее рассудка и здравого смысла», — сказал Медведев, выступая во вторник перед участниками марафона «Знание».

Он добавил, что «забрать себе западные регионы Украины Польша, а также Венгрия с Румынией мечтают уже не первый десяток лет».

Зампред Совбеза отметил, что власти Польши, в частности, говорят с Киевом о создании конфедерации, «а отсюда недалеко и до унии, как это когда-то было».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что власти Польши вновь грезят идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной и восстановления Речи Посполитой «от моря до моря».

По его словам, не имея «интеллектуальных сил для создания жизнеспособного образа будущего», Варшава «черпает вдохновение из карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в её составе».

Медведев также отметил, что Польша — «бесконечно враждебное для России образование». Зампред Совбеза также подчеркнул, что «Польша — не ровня России и никогда ей не будет».

Накануне издание Business Insider Polska сообщало о том, что польские власти начали разрабатывать план вооруженного противостояния с Россией за Львов. На официальном сайте минобороны Польши опубликован проект постановления правительства Матеуша Моравецкого о начале подготовки к военным действиям.