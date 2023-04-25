Медведев: мир находится на пороге новой мировой войны, но её можно избежать

Москва, , 11:00 — REGNUM Современный мир болен и, вероятно, стоит на пороге новой мировой войны. Избежать её пока ещё можно, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 25 апреля в ходе общения с участниками марафона «Знание».

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мир болен. И вполне вероятно, он находится на пороге новой мировой войны», — сказал Медведев.

По его словам, мировой конфликт не является неизбежным. Замглавы Совбеза добавил, что избежать мировой войны можно, но «прогнозы — дело неблагодарное».

Медведев добавил, что войны всегда происходят после распада империй. Но после распада Советского Союза войны удавалось избегать почти три десятилетия.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев назвал вполне вероятным отделение от США некоторых штатов. Он отметил, что будет «болеть за Техас». Кроме того, зампред Совбеза не исключил нового раздела Европы. Этого по-настоящему боятся европейцы, такая угроза реальна, добавил он.