Медведев допустил отказ от доллара и евро при распространении цифровых валют

Москва, , 11:12 — REGNUM Закат западной экономической модели развития — не за горами. Такое мнение выразил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе марафона «Знание».

Доллар США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не за горами закат этой финансовой модели мирового развития, это означает и окончательный развал Бреттон-Вудской финансовой системы, вероятный крах МВФ, Всемирного банка», — сказал он.

Заместитель руководителя Совбеза также допустил отказ от таких валют, как евро и доллар, в обозримой перспективе при распространении цифровых денег. Медведев предполагает, что в будущем Европа может вернуться к национальным валютам.

Медведев предложил странам БРИКС задуматься о собственной цифровой валюте.

«В этом случае рублю, юаню, индийской рупии, другим валютам стран БРИКС в будущем нет альтернативы. Нам нужно думать и о цифровых форматах этих валют, и о цифровой валюте БРИКС, о чём сейчас, кстати, говорят лидеры нашего объединения», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, по словам министра финансов России Антона Силуанова, использование национальной валюты является приоритетом для России на текущий момент, доллар стал опасным.

Министр указал на то, что и другие страны перенимают опыт России, поскольку не хотят сталкиваться с проблемами, когда «те, кто эмитирует так называемую резервную валюту», может ввести против неугодных ему стран санкции и заморозить активы.

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