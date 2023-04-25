Политолог Кашин заявил, что Запад будет добиваться перемирия в случае провала наступления ВСУ

Москва, , 11:11 — REGNUM Если страны Запада, и в первую очередь США, поймут, что Украина уже не может улучшить своё территориальное положение военным путём, то они будут добиваться скорейшего заключения перемирия без какого-либо политического урегулирования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля заявил Василий Кашин, военный эксперт, политолог директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, член Российского совета по международным делам. Так он прокомментировал публикацию The New York Times, авторы которой пришли к выводу, что если Украина в ходе обещанного наступления не сможет добиться решающей победы, то её союзники начнут требовать от Киева переговоров о прекращении или замораживании конфликта. Кроме того, эксперты издания сильно сомневаются в том, что Запад сумеет в будущем снова нарастить военный потенциал ВСУ.

Спецоперация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Действительно, на Западе распространена точка зрения, что сражения, которые состоятся весной и летом 2023 года, будут иметь определяющее значение для перспектив конфликта. И по итогу этих сражений будут формироваться позиции сторон в отношении возможного будущего урегулирования. Скорее всего, это неверно в отношении России, у которой есть цели, которые она наметила и будет идти к ним в любом случае. Но в отношении стран Запада такие прогнозы выглядят справедливыми», — указал эксперт.

По его словам, для Запада украинская территориальная целостность не является принципиально важным вопросом. Скорее, принципиально важно, чтобы Украина уцелела в качестве враждебного России государства, сохранив при этом свои основные центры и жизнеспособность, чтобы дальше её можно было накачивать вооружениями и использовать в антироссийской политике.

Как полагает Кашин, если Запад поймёт, что Украина не может серьёзно улучшить своё территориальное положение военным путём, то будет добиваться скорейшего заключения перемирия, так как продолжение боевых действий в условиях мобилизации российской экономики и роста военного производства РФ будет создавать для них дополнительные угрозы.

При этом он уточнил, что те расходы, которые сейчас несёт Запад на военную поддержку Украины, выглядят для него приемлемыми. Они распределяются на весь блок, а траты самих США такие же, какими они были в период активной фазы иракской кампании. Это существенная нагрузка, но её нельзя считать неподъемной. И они могут её выдерживать на протяжении многих лет.

Что касается самого процесса мирного урегулирования, то, по мнению Кашина, есть только одна страна, позиция которой будет иметь значение в этом вопросе — США. Ни с кем другим нет смысла разговаривать на эту тему.

«Степень влияния всех остальных стран Запада на эту историю довольно ограничена. И любое гипотетическое перемирие на Украине может быть результатом принципиальных договорённостей России и США и будет возможно только тогда, когда в Белом доме поймут, что продолжение конфликта для них бесперспективно и вредно», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов The New York Times, «окно поддержки» Киева, которое обеспечивается для успехов в борьбе с РФ, не может оставаться открытым постоянно. Эксперты убеждены: США хотят решающей победы ВСУ, и если она не случится, поддержка Киева со стороны заокеанского союзника может уменьшится.

В NYT отмечают и то, что ВСУ сталкиваются с большим количеством проблем, например связанных с тем, что жестокие бои под Артёмовском опустошили их запасы боеприпасов и живой силы.

Кроме того, есть информация, что украинские войска и техника сконцентрировались для проведения контрнаступления на небольших участках краснолиманского направления в ЛНР, однако полностью реализовать замысел контрнаступления командование ВСУ пока не спешит.