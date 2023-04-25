Россия в ответ объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата

Москва, , 10:43 — REGNUM Сотрудник посольства Молдавии в Москве объявлен персоной нон грата. Такие ответные меры на недружественные действия Кишинёва объявил 25 апреля МИД РФ.

Посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий у здания Министерства иностранных дел РФ © Александр Щербак/ТАСС

Ранее во вторник молдавский посол Лилиан Дарий прибыл в российское внешнеполитическое ведомство. Покинув здание, дипломат назвал свою беседу в МИД конструктивной и дипломатической рутиной.

«Иногда приходится обсуждать некоторые вопросы. Сегодня был такой день. Беседа состоялась в конструктивном плане», — сказал Дарий.

В свою очередь МИД России сообщил, что послу Молдавии был заявлен решительный протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к Москве шагами официального Кишинёва. Дарию вручена нота о том, что в качестве ответной меры на действия молдавских властей сотрудник посольства республики в России объявляется persona non grata.

19 апреля Кишинёв заявил о высылке российского дипломата. Посольство России отметило, что власти республики не объяснили мотивы решения, однако это произошло после того, как 17 апреля было отказано во въезде в Молдавию главе Татарстана Рустаму Минниханову, ехавшему в Гагаузию на конгресс «Дружба народов».