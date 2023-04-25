Медведев: западные страны оказались не готовы к равноправному партнёрству с Россией

Москва, , 10:47 — REGNUM Разговоры о зелёной экономике выглядят лукавством в условиях, когда на повестке дня стоит цель сохранения человечества. Об этом 25 апреля заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе выступления перед участниками марафона «Знание». К лекции политик подключился по видеосвязи с завода ВПК «НПО машиностроения».

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он обратил внимание на то, что с миром, действительно, многое не так.

«Я сейчас не буду говорить про так называемые экзистенциальные вызовы, стоящие перед человечеством, например, в сфере экологии, о важности сохранения природы, редких животных, растений, окружающей среды. Это, действительно, очень важно, но давайте лучше поговорим о сохранении человечества, поскольку на этом фоне все разговоры про зелёный тренд, зелёное развитие, зелёную экономику в известном смысле выглядят примитивным лукавством», — приводит ТАСС его слова.

Медведев добавил, что Запад оказался во многом несправедлив к России и не готов к равноправному партнерству.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Медведев обращал внимание на то, что вопросы изменения климата ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре ядерного взрыва и эта угроза есть и растёт с каждым днём.