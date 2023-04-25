Вашингтон, 25 апреля, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Россию необходимо воспринимать как мировую державу, привлекая Москву преимуществами нормальных отношений с Западом, считает аналитик The National Interest Джеральд Хайман.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Международный остракизм не является разумным подходом в отношениях, особенно с такой большой и важной страной, как Россия», — считает Хайман.

По его словам, гнев Запада по отношению к Москве не должен перекрывать понимание того, что Россия — это страна с колоссальными человеческими и природными ресурсами и серьёзным военным потенциалом.

Наиболее разумной стратегией Запада в отношении России могла бы стать демонстрация преимуществ от отношений с западными странами.

В качестве примера таких преимуществ аналитик привёл возобновление участия России в глобальной торговле, снятие ограничительных мер и отношение к ней как к «мировой державе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс заявил, что Вашингтон теряет глобальное влияние, поскольку другие державы объединяются и завоёвывают расположение ранее нейтральных стран. Экс-министр отметил, что союз России, стран Ближнего Востока и Китая привёл к опасной ситуации для гегемонии США, поскольку на американской «стороне истории» становится всё более одиноко. По мнению Саммерса, сближение соперников США сулит Вашингтону политические и экономические проблемы.