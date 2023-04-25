Константинов назвал нелегитимным решение 1954 года о передаче полуострова Крым в состав УССР

Симферополь, , 10:36 — REGNUM Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов назвал нелегитимным решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году, он выступил за его отмену. Об этом 25 апреля сообщает РИА Новости.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Константинова, после проведённой юридической экспертизы по данному вопросу, есть все основания для уверенности в том, что решения 1954 года являются нелегитимными.

«Считаю, что в истории процесса вопиющей несправедливости и юридического нигилизм, запущенной в 1954 году, следует поставить жирную точку. В политическом плане это было сделано в 2014 году. В юридическом — должно быть сделано в ближайшее время», — приводит агентство его слова.

Отмечается, что ранее с подобным предложением выступал депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»).

По словам главы парламента Республики Крым, депутат Затулин много лет занимался вопросом о правомочности передачи Крыма в состав УССР.

«У него имеется мощная правовая база, доказывающая юридическую ничтожность тех актов, которыми она была оформлена. Кто инициирует этот процесс — не так уж важно. Но мы обязательно объединим усилия и с депутатом Госдумы Затулиным, и со всеми нашими союзниками по этому благородному делу и доведём его до логического завершения», — добавил Константинов.

Как передавало ИА REGNUM, слова посла Китайской Народной Республики Лю Шайе о принадлежности Крымского полуострова и суверенитете стран постсоветского пространства вызвали резкую реакцию со стороны стран Прибалтики и Украины.

Ранее посол КНР во Франции Лю Шайе подчеркнул, что призывы западных стран оказать соответствующее давление на Российскую Федерацию в вопросе конфликта на Украине противоречат политике Пекина. По его словам, Китай выступает против подобных методов политического воздействия.