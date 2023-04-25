В Крыму предложили отменить решение о передаче полуострова в состав УССР
Константинов назвал нелегитимным решение 1954 года о передаче полуострова Крым в состав УССР
Симферополь, 25 апреля, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов назвал нелегитимным решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году, он выступил за его отмену. Об этом 25 апреля сообщает РИА Новости.
По словам Константинова, после проведённой юридической экспертизы по данному вопросу есть все основания для уверенности в том, что решения 1954 года являются нелегитимными.
«Считаю, что в истории процесса вопиющей несправедливости и юридического нигилизма, запущенной в 1954 году, следует поставить жирную точку. В политическом плане это было сделано в 2014 году. В юридическом должно быть сделано в ближайшее время», — приводит агентство его слова.
Отмечается, что ранее с подобным предложением выступал депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»).
По словам главы парламента Республики Крым, депутат Затулин много лет занимался вопросом о правомочности передачи Крыма в состав УССР.
«У него имеется мощная правовая база, доказывающая юридическую ничтожность тех актов, которыми она была оформлена. Кто инициирует этот процесс — не так уж важно. Но мы обязательно объединим усилия и с депутатом Госдумы Затулиным, и со всеми нашими союзниками по этому благородному делу и доведём его до логического завершения», — добавил Константинов.
Как передавало ИА REGNUM, слова посла Китайской Народной Республики Лю Шайе о принадлежности Крымского полуострова и суверенитете стран постсоветского пространства вызвали резкую реакцию со стороны стран Прибалтики и Украины.
Ранее посол КНР во Франции Лю Шайе подчеркнул, что призывы западных стран оказать соответствующее давление на Российскую Федерацию в вопросе конфликта на Украине противоречат политике Пекина. По его словам, Китай выступает против подобных методов политического воздействия.
Также Константинов пригласил бывшего президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя, владельца Twitter Илона Маска посетить полуостров.
По мнению главы парламента, после подобного визита многие вопросы будут решаться по-другому.
Ранее Константинов назвал Украину территорией с захваченной группой людей властью. Он утверждает, что на данный момент Украина превратилась в разорённую страну с астрономическими долгами.