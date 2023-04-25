Симферополь, 25 апреля, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов назвал нелегитимным решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году, он выступил за его отмену. Об этом 25 апреля сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По словам Константинова, после проведённой юридической экспертизы по данному вопросу есть все основания для уверенности в том, что решения 1954 года являются нелегитимными.

«Считаю, что в истории процесса вопиющей несправедливости и юридического нигилизма, запущенной в 1954 году, следует поставить жирную точку. В политическом плане это было сделано в 2014 году. В юридическом должно быть сделано в ближайшее время», — приводит агентство его слова.

Отмечается, что ранее с подобным предложением выступал депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»).

По словам главы парламента Республики Крым, депутат Затулин много лет занимался вопросом о правомочности передачи Крыма в состав УССР.

«У него имеется мощная правовая база, доказывающая юридическую ничтожность тех актов, которыми она была оформлена. Кто инициирует этот процесс — не так уж важно. Но мы обязательно объединим усилия и с депутатом Госдумы Затулиным, и со всеми нашими союзниками по этому благородному делу и доведём его до логического завершения», — добавил Константинов.

Как передавало ИА REGNUM, слова посла Китайской Народной Республики Лю Шайе о принадлежности Крымского полуострова и суверенитете стран постсоветского пространства вызвали резкую реакцию со стороны стран Прибалтики и Украины.

Ранее посол КНР во Франции Лю Шайе подчеркнул, что призывы западных стран оказать соответствующее давление на Российскую Федерацию в вопросе конфликта на Украине противоречат политике Пекина. По его словам, Китай выступает против подобных методов политического воздействия.

Также Константинов пригласил бывшего президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя, владельца Twitter Илона Маска посетить полуостров.

По мнению главы парламента, после подобного визита многие вопросы будут решаться по-другому.

Ранее Константинов назвал Украину территорией с захваченной группой людей властью. Он утверждает, что на данный момент Украина превратилась в разорённую страну с астрономическими долгами.