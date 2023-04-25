Медведев: перспектива ядерного взрыва сегодня есть, и она растёт с каждым днём

Москва, , 10:32 — REGNUM Вопросы изменения климата — ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре ядерного взрыва. Она есть и растёт с каждым днём, заявил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе марафона «Знание».

Ядерный взрыв Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хватит страдать из-за того, что на один градус выросла температура в таком-то году или за такой-то период… Вас правда волнует климат до такой степени? На мой взгляд, это ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в 5 тыс. Кельвинов, ударной волной в 350 м/с и давлением в 3 тыс. кг/м. кв., с проникающей радиацией, то есть ионизирующим излучением и электромагнитным импульсом», — сказал он.

Медведев признал реальность такой перспективы, подчеркнув, что она растёт с каждым днём.

Накануне заместитель председателя Совбеза заявил, что Польша «бесконечно враждебное для России образование». Он также подчеркнул, что «Польша не ровня России и никогда ей не будет».