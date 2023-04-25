Вашингтон, 25 апреля, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Американские чиновники считают, что наступление ВСУ вряд ли приведет к существенному сдвигу в конфликте в пользу Киева, пишет New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Американские чиновники считают, что наступление маловероятно приведет к резкому изменению импульса в пользу Украины», — пишет газета.

Издание отметило, что ВСУ сталкиваются со многими проблемами, в том числе из-за того, что интенсивные бои под Артёмовском истощили их запасы боеприпасов и привели к большим потерям.

Американские чиновники ожидают, что ВСУ «будут использовать обман и уловки, чтобы сбить русских с толку», заключает газета.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские власти наряду с политиками из дружественных стран продолжают заявлять о скором контрнаступлении ВСУ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует его весной или летом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в свою очередь заявил, что украинские войска будут готовы начать наступление после того, как партнёры передадут им оружие.