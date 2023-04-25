Москва, 25 апреля, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Россия будет защищаться всеми имеющимися средствами при неминуемой агрессии против неё. Об этом 25 апреля заявил в интервью ТАСС директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты России

По его словам, в первую очередь Москва будет стремиться урегулировать конфликты мирными средствами — с помощью дипломатии и переговоров.

Он уточнил, что в случае, когда невоенные средства будут исчерпаны, а агрессия неминуема, Россия оставит за собой право «обеспечивать национальную безопасность всеми имеющимися средствами».

Ранее российский дипломат заявил, что при сохранении нынешнего курса США по противостоянию с Россией с повышением ставок на грани доведения до прямого вооружённого конфликта судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может быть предрешена.

По его словам, Россия постоянно указывает на опасность действий США и НАТО. Для улучшения ситуации, по мнению дипломата, в США должны предпринять конкретные шаги по деэскалации и полностью отказаться от враждебной линии на подрыв безопасности России.