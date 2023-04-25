Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий прибыл в МИД России

Москва, , 10:08 — REGNUM Вызванный в МИД России посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий 25 апреля прибыл в дипломатическое ведомство РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Посол Молдавии в России Лилиан Дарий у здания Министерства иностранных дел РФ © Владимир Астапкович/РИА Новости

Отмечается, что дипломат зашёл в здание министерства без комментариев для прессы.

Как передавало ИА REGNUM, 19 апреля в Молдавии объяснили выдворение российского дипломата из страны. Объявление российского дипломата персоной нон грата министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии объяснило Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях.

Молдавия выдворяет из страны сотрудника посольства России, обосновав решение инцидентом с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

17 апреля глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом. Он прибыл в Кишинёв по приглашению кандидата на пост руководителя Гагаузии Виктора Петрова и депутата парламента Молдавии Александра Суходольского для участия в конгрессе дружбы народов. Главе Татарстана даже не дали выйти из самолёта в аэропорту Кишинёва. Ему вручили документ, в котором говорилось об отказе во въезде.

Власти Молдавии отметили, что глава Татарстана не внесён в чёрный список. Рустама Минниханова не впустили в страну просто потому, что «была не ясна причина его приезда».