Посол ЮАР Шейк осудил Канаду за нежелание поддержать переговоры по Украине
Оттава, 25 апреля 2023, 10:02 — REGNUM Посол ЮАР в Оттаве Риаз Шейк назвал «шокирующим» нежелание правительства Канады поддержать переговоры по урегулированию на Украине. Он призвал канадские власти посодействовать прекращению боевых действий, сообщает издание Toronto Sun.
По словам южноафриканского дипломата, мировое сообщество располагает всеми необходимыми инструментами, чтобы остановить конфликт на Украине, но просто-напросто не хочет этого.
«Вы можете себе представить, насколько это шокирует нас, что мы не можем вести диалог с Канадой по Украине», — подчеркнул Шейк.
Дипломат полагает, что украинский конфликт нельзя решить военным путём. Нельзя выставлять результат переговоров в качестве требования к этим переговорам. В таком случае диалога не будет, сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в апреле канадский премьер-министр Джастин Трюдо пообещал Киеву очередной пакет военной помощи, в том числе свыше 21 тыс. единиц оружия и более 2,4 млн патронов. Канада также ввела против России новые санкции. Трюдо 11 апреля заявил, что ограничения вводятся против 14 физических и 34 юридических лиц в связи с конфликтом на Украине. В феврале Оттава ввела санкции в отношении 129 российских граждан и 63 юридических лиц.