Оттава, 25 апреля, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Посол ЮАР в Оттаве Риаз Шейк назвал «шокирующим» нежелание правительства Канады поддержать переговоры по урегулированию на Украине. Он призвал канадские власти посодействовать прекращению боевых действий, сообщает издание Toronto Sun.

Steve Jurvetson Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

По словам южноафриканского дипломата, мировое сообщество располагает всеми необходимыми инструментами, чтобы остановить конфликт на Украине, но просто-напросто не хочет этого.

«Вы можете себе представить, насколько это шокирует нас, что мы не можем вести диалог с Канадой по Украине», — подчеркнул Шейк.

Дипломат полагает, что украинский конфликт нельзя решить военным путём. Нельзя выставлять результат переговоров в качестве требования к этим переговорам. В таком случае диалога не будет, сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в апреле канадский премьер-министр Джастин Трюдо пообещал Киеву очередной пакет военной помощи, в том числе свыше 21 тыс. единиц оружия и более 2,4 млн патронов. Канада также ввела против России новые санкции. Трюдо 11 апреля заявил, что ограничения вводятся против 14 физических и 34 юридических лиц в связи с конфликтом на Украине. В феврале Оттава ввела санкции в отношении 129 российских граждан и 63 юридических лиц.