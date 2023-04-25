CTV: закрытие российского неба привело к росту расходов на топливо у авиакомпаний Канады

Оттава, , 09:43 — REGNUM Затраты на топливо выросли для канадских авиакомпаний, которым приходится прокладывать маршруты в обход России. Об этом говорится в статье, опубликованной на портале CTV News.

Самолет Air Canada © Massimo Insabato/Global Look Press

Россия закрыла небо в ответ на такие же ограничения, введённые против российских перевозчиков. Канадским авиакомпаниям пришлось увеличить время полётов и затраты на топливо, что привело к подорожанию «и без того дорогих» билетов.

Бывший операционный директор Air Canada Дункан Ди отметил, что воздушное пространство России используется для перелётов между Канадой и Юго-Восточной Азией «и всем, что находится между ними». Речь идёт об оптимальных маршрутах.

Это определённо стало проблемой для североамериканских авиакомпаний, добавила аналитик Хелен Беккер.

По данным компании Cirium, перелёт из Ванкувера в Гонконг самолётом Air Canada стал дороже на 41% за период с января 2019-го по январь 2023 года. Билет из Торонто в Дели подорожал на 47%. При этом средняя стоимость перелёта из Ванкувера в Гонконг за этот же период сократилась на 22%, из Торонто в Дели — увеличилась на 25%.

Этими маршрутами пользуются в том числе China Airlines, Cathay Pacific и Air India — компании, которым не запрещено входить в российское воздушное пространство. Стоимость полёта для них более низкая.

«Западные авиакомпании, которые не летают над российской территорией, находятся в невыгодном финансовом положении», — посетовал бывший пилот и генеральный директор компании Aero Consulting Experts Росс Аймер.

Пресс-секретарь Air Canada Питер Фитцпатрик рассказал, что из-за введённых Россией ограничений перевозчику пришлось «частично изменить» многие маршруты в Азию, Индию и на Ближний Восток, а некоторые, например, Ванкувер-Дели, и вовсе приостановить.

В Air Canada полагают, что правительствам западных стран следует «обеспечить равные условия игры» для честной конкуренции и равных возможностей для всех перевозчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Государства ЕС, Великобритания, США, Канада и другие страны запретили российским самолётам использовать своё воздушное пространство. Москва ответила на запрет зеркальными мерами.