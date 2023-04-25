Москва, , 09:43 — REGNUM Форум трансформации проведет ОАО «УГМК» 27 апреля. Спикерами форума станут руководители компании, которые расскажут об основных направлениях работы в рамках корпоративной стратегии: безопасность труда, развитие ресурсной базы и геологоразведка, закупки и логистика, операционные улучшения и другие темы. Как сообщает управление общественных связей УГМК, отдельные тематические блоки будут посвящены цифровым решениям в горной металлургии, а также новым технологиям на производстве, например, искусственному интеллекту, роботизации и переходу на альтернативные источники топлива.

Подключиться к обсуждению будущего УГМК сможет любой желающий Управление общественных связей ОАО «УГМК»

«Основная цель форума трансформации — рассказать просто о сложном, обсудить наиболее важные изменения, которые помогают УГМК достигать поставленных стратегических целей и сохранять лидерство на рынке, — пояснил директор по трансформации ОАО «УГМК» Джахангир Махмудов. — Формат открытого обсуждения поможет каждому из наших коллег лучше понять цели компании и вовлечься в их достижение. Более того, люди, не работающие в УГМК, но связанные с нашими отраслями, также хотели бы принять участие в форуме. Среди них — наши потенциальные партнеры, соискатели и другие заинтересованные люди, которым интересно сотрудничество с УГМК сейчас или в будущем. Нам тоже это интересно. Вот почему в этом году мы делаем основной упор на онлайн-трансляцию и приглашаем к участию не только внутреннюю аудиторию, но и внешнюю».

Подключиться к обсуждению будущего компании, задать вопрос спикерам сможет любой желающий. Прямая трансляция будет идти в официальных каналах УГМК во ВКонтакте , в Telegram и на YouTube . Там же будет доступна и запись форума сразу после его окончания.