Москва, , 09:49 — REGNUM Группа компаний «Автодом» закрыла сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Официальный дилер автомобильной марки Mercedes-Benz в Санкт-Петербурге, Россия © Maksim Konstantinov/Global Look Press

«25 апреля 2023 года группа компаний «Автодом» объявила о закрытии сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Автодому» перешли акции и доли немецкого концерна Mercedes-Benz в российских дочерних предприятиях, в том числе в «Мерседес-Бенц Рус» (официальный дистрибьютор в России), «Мерседес-Бенц Банк Рус», «Мерседес-Бенц Капитал Рус» (занималось страхованием, факторингом, лизингом автотранспортных средств), «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (автозавод в Подмосковье), а также «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус» (лизинговая дочернее предприятие).

Уточняется, что группа компаний получило право осуществлять гарантийную поддержку автомашин этой марки.

«Мы рады объявить о завершении сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz. Это был долгий и непростой процесс передачи зарубежных активов локальному инвестору. Сейчас, когда сделка закрыта, мы рады сообщить о скорейшем возобновлении сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz в России и работы остальных компаний», — приводит ТАСС слова генерального директора группы компаний «Автодом» Андрея Ольховского.

Он добавил, что в ближайшее время «Автодом» назовёт технологического партнёра группы компаний и поделится планами по возобновлению производства на заводе Mercedes в России, который также перешёл к «Автодому».

Ольховский отметил, что при этом важнейшим фактором для компании является сохранение рабочих мест сотрудников.

Как передавало ИА REGNUM, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, на бывшем заводе Mercedes-Benz в Московской области могут выпускаться китайские автомобили.

«У нас сегодня общий подход по размещению производств на автомобильных предприятиях практически по всем проектам, за исключением Haval, — создавать именно совместные производства, поэтому не исключается, что и на данном предприятии может быть организовано производство с участием наших зарубежных партнеров, в данном случае коллег из Китая. Но окончательного решения пока не принято», — сказал тогда Мантуров.

23 марта «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что на бывшем заводе Mercedes-Benz могут начать производить китайские премиальные автомобили Hongqi.