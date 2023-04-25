В Пакистане при взрыве в полицейском участке погибли 16 человек
Исламабад, 25 апреля 2023, 09:35 — REGNUM В пакистанском городе Кабал в результате взрыва в полицейском участке погибли 16 человек, еще 60 пострадали, сообщает 25 апреля государственная радиостанция Radio Pakistan.
«Шестнадцать человек погибли мученической смертью, еще 60 пострадали в результате двух взрывов в отделении департамента полиции», — говорится в сообщении.
В результате взрывов здание полицейского участка было полностью разрушено.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля в Пакистане из-за взрыва на рынке погибли четыре человека, ещё 10 пострадали.
По данным полиции, на месте взрыва сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в мотоцикле.