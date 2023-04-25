РИА Новости: военные ВСУ пытаются выходить из Артёмовска под видом гражданских

Москва, , 09:31 — REGNUM В Вооруженных силах Украины (ВСУ) есть военные, которые пытаются выходить из Артёмовска (украинское название — Бахмут), сообщил в беседе с РИА Новости боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Находим мирных — в домах, в подвалах: женщины, дети, дедушки. Попадаются, которые переодеваются в гражданку и пытаются выйти», — сказал военный.

По его словам, недавно был пойман военный ВСУ, который прикинулся гражданским, а оказался снайпером из украинского националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России).

Как сообщало ИА REGNUM, российские штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артёмовска. Отмечается, что оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия «Южной» группировки войск совместно с подразделениями ВДВ оказывали поддержку штурмовым отрядам и пресекали попытки противника контратаковать с флангов.

Накануне российские военные освободили два квартала в западной части города Артёмовска. Днём ранее Минобороны также сообщило об освобождении двух кварталов.