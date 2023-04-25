Москва, 25 апреля, 2023, 09:31 — ИА Регнум. В Вооруженных силах Украины (ВСУ) есть военные, которые пытаются выходить из Артёмовска (украинское название — Бахмут), сообщил в беседе с РИА Новости боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Находим мирных — в домах, в подвалах: женщины, дети, дедушки. Попадаются, которые переодеваются в гражданку и пытаются выйти», — сказал военный.

По его словам, недавно был пойман военный ВСУ, который прикинулся гражданским, а оказался снайпером из украинского националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России).

Как сообщало ИА REGNUM, российские штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артёмовска. Отмечается, что оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия «Южной» группировки войск совместно с подразделениями ВДВ оказывали поддержку штурмовым отрядам и пресекали попытки противника контратаковать с флангов.

Накануне российские военные освободили два квартала в западной части города Артёмовска. Днём ранее Минобороны также сообщило об освобождении двух кварталов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может перестать бороться за Артёмовск, так как его сдача откроет слишком много возможностей для российских военных. При этом ситуацию в городе он назвал очень тяжелой для армии своей страны.