Постпред Белоруссии заявил, что США не смогли устроить «холодный душ» делегации РФ в ООН

Минск, , 09:26 — REGNUM США не смогли устроить делегации России «холодный душ» в ООН. Об этом 25 апреля заявил журналистам постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

Штаб ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Он пояснил, что был с самого начала заседания Совета Безопасности ООН.

«И уровень участия делегаций не позволяет говорить ни о каком холодном душе, потому что присутствовали послы, присутствовали заместители министров, была масса выступлений. Так что с точки зрения холодного душа, я думаю, это какие-то пожелания и намерения, которые не были реализованы совершенно», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала прошедшее 24 апреля заседание Совбеза ООН «хрестоматийным». По её словам, ряд государств настроен на конструктивное обсуждение насущных проблем, но есть те, кто из чего угодно может устроить «балаган».

Напомним, 24 и 25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в двух центральных мероприятиях Совбеза ООН в рамках председательства России в данной организации.

24 апреля, заседание было посвящено эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН. В своём выступлении Лавров призвал западное меньшинство уважать других членов мирового сообщества.