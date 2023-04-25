Ханты-Мансийск, , 09:21 — REGNUM В Сургуте загорелось здание неэксплуатируемого склада. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

По её информации, утром спасатели г. Сургута получили сведения о пожаре в неэксплуатируемом складе на улице Промышленной.

Отмечается, что по тревоге были подняты 34 спасателя, которые задействовали девять единиц техники. Вскоре открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет.

Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания. По информации СМИ, склад принадлежит ПАО «Сургутнефтегаз». В здании горела кровля на площади 50 кв. м.

Как передавало ИА REGNUM, в Лесозаводске Приморского края пожарные ликвидируют крупный пожар в деревоперерабатывающем цехе на ул. Свердлова. Пожар удалось локализовать на площади порядка 1500 кв. м.