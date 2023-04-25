Прага, 25 апреля, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Президент Чехии Пётр Павел высказал мнение о том, что Китаю выгодно затягивание конфликта на территории Украины, он полагает, что Пекину нельзя доверять в посреднических усилиях для урегулирования ситуации. Об этом он заявил в интервью газете Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Я считаю, что в интересах Китая сохранить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок», — приводит издание его слова.

Чешский лидер также высказал мнение о том, что для Пекина также хорошо, что Запад, вероятно, становится немного слабее, поддерживая Киев.

По его словам, он не думает, что Китай действительно заинтересован в разрешении конфликта в кратчайшие сроки, при этом Пекин ежедневно извлекает уроки из сложившейся ситуации, внимательно отслеживает то, что делает Россия, и то, как реагирует Запад.

Как передавало ИА REGNUM, в феврале в Китае был обнародован план по мирному решению украинского конфликта. Документ включает 12 пунктов и адресован всему мировому сообществу. Среди его основных тезисов — отказ от позиции холодной войны и уважение суверенитета каждой страны.

Как отмечается в документе, никакое государство не имеет права обеспечивать свою безопасность за счет другой страны, тем более за счет расширения военных блоков. Что касается непосредственно украинского конфликта, то Китай призвал страны Запада как можно скорее отказаться от поставок оружия Киеву.