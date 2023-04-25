Кемерово, , 08:52 — REGNUM Суд в Кемеровской области отправил в СИЗО мужчину и женщину, которые были задержаны по подозрению в совершении поджогов на железной дороге, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

«Суд заключил под стражу двух жителей города Анжеро-Судженска Кемеровской области на срок до 28 мая 2023 года», — сообщили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что молодым людям предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, совершенные из хулиганских побуждений»).

Как сообщало ИА REGNUM, молодые люди были задержаны в ночь на 23 апреля при попытке поджечь релейные шкафы на перегоне Анжерская — Челы в городе Анжеро-Судженск.

Кроме того, по данным МВД, молодые люди причастны к совершению аналогичных преступлений в марте в Анжеро-Судженске и в начале апреля в Кировском районе Томска.

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