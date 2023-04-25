Луганск, 25 апреля, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Украинские войска и техника сконцентрированы для проведения контрнаступления на небольших участках краснолиманского направления в ЛНР. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 25 апреля в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

По словам эксперта, на концентрацию сил ВСУ указывает анализ численности противника, наличие вооружения и техники. Однако полностью реализовать замысел о контрнаступлении украинское командование пока не решается.

«На краснолиманском направлении противник накопил достаточно сил и средств для проведения действий наступательного характера на небольших участках местности», — уточнил Марочко.

Он добавил, что ежедневная работа российской оперативно-тактической авиации, артиллерии и других родов войск представляет для противника большую угрозу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый министр госбезопасности ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук призвал не недооценивать потенциал ВСУ для контрнаступления. По его словам, в ресурсах украинские военные не испытывают чрезмерного голода, их оружейные возможности вполне угрожающие для ВС России. Вместе с тем ВСУ не контролируют воздушное пространство, а без этого атаковать невозможно. Кроме того, для активных действий необходимо подавляющее преимущество по численности личного состава.